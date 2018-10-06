Ein Pool für jede JahreszeitJetzt kostenlos streamen
Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 06.10.2018: Ein Pool für jede Jahreszeit
45 Min.Folge vom 06.10.2018
Eine toskanische Villa mit Weinkeller und herrlicher Aussicht: Kurt und Sandy haben sich in einem Vorort von Salt Lake City den Traum vom Traumhaus erfüllt. Dem Ehepaar fehlt zu seinem Glück nur noch ein luxuriöser Spa-Bereich, den man auch im Winter nutzen kann. Dafür hat das Team von „Lucas Lagoons“ zum Auftakt der dritten Staffel den perfekten Bauplan parat. Die Profi-Handwerker konstruieren für ihre gut betuchte Kundschaft eine Wellness-Oase im mediterranen Stil - inklusive Wasserfall, Felsentreppen und Allwetter-Whirlpool. Offene Feuerstellen sorgen für stimmungsvolles Licht und eine Outdoor-Küche mit Doppelkühlschrank, Zapfhahn und Pizzaofen darf in der Badelandschaft auch nicht fehlen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.