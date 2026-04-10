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Die besten Comedians Deutschlands

Jung, brutal und witzig - Die besten Comedians Deutschlands

SAT.1Folge vom 10.04.2026
Jung, brutal und witzig - Die besten Comedians Deutschlands

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Die besten Comedians Deutschlands

Folge vom 10.04.2026: Jung, brutal und witzig - Die besten Comedians Deutschlands

119 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Von der Pubertät bis zur Mid Life Crisis: Daniel Boschmann hat die Experten für jede Lebenslage. Doch eines ist das Wichtigste. Das Lachen nicht vergessen! Mit dabei sind unter anderem Cindy aus Marzahn, Michael Mittermeier, Guido Cantz und viele mehr.

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