Staffel 2Folge 14vom 26.05.2026
Ein Zoo-NotfallJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 14: Ein Zoo-Notfall
22 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6
Der Zoo verliert schon seit geraumer Zeit zu viel Geld, sodass er in einer Woche leider schließen muss. Als sich die Nachricht verbreitet, startet Sid eine Initiative, um ihrer Mutter zu helfen, indem versucht, Geld zu sammeln.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany