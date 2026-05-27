Staffel 2Folge 15vom 27.05.2026
Die Taubenparty / Das GolfgenieJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 15: Die Taubenparty / Das Golfgenie
22 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
"Als Sancho in der Stadt Ärger verursacht, hilft Sergio ihm ein Vorzeigehaustier zu werden. // Aus Sorge, dass Lori einen neuen Schwarm hat, besucht Bobby sie im College und versucht, sie mit seinen Golf-Skills zu beeindrucken.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany