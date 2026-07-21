Staffel 3Folge 7vom 21.07.2026
Die GlücksmünzenJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 7: Die Glücksmünzen
22 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 6
Die Casagrandes feiern Pacos Hochzeit, aber sie müssen unbedingt die Hochzeitsmünzen wiederfinden, die Sergio verloren hat!
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Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 3, Season 3: Nickelodeon