Hänsel und Gretel mal anders!Jetzt kostenlos streamen
Die Comedy Märchenstunde
Folge 1: Hänsel und Gretel mal anders!
87 Min.Folge vom 05.12.2022Ab 6
Oliver Pocher, Mirja Boes, Bülent Ceylan, Patrick Lindner, Hella von Sinnen, Wigald Boning, Guido Cantz, Volker "Zack" Michalowksi, Cossu, Hans-Joachim Heist - sie alle schreiben die Märchengeschichte von "Hänsel und Gretel" in der ersten Ausgabe von "Die Comedy Märchenstunde" neu.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Comedy Märchenstunde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1