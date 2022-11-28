Aschenputtel und der freshe PrinzJetzt kostenlos streamen
Die Comedy Märchenstunde
Folge 2: Aschenputtel und der freshe Prinz
90 Min.Folge vom 28.11.2022Ab 6
Boeses Aschenputtel, fresher Prinz. In "Die Comedy Märchenstunde" wird neuer Schwung in den Märchenklassiker "Aschenputtel" gebracht. Mirja Boes, Oliver Pocher, Martin Schneider, Judith Williams, Wigald Boning, Volker "Zack" Michalowski, Eko Fresh, Pam Pengco, Heinz Hoenig, Susan Sideropoulos und Mimi Fiedler sorgen für märchenhafte Comedy in der Vorweihnachtszeit. Uwe Ochsenknecht leitet als Theaterdirektor durch den lustigen Märchenabend.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Comedy Märchenstunde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1