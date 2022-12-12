Rotkäppchen und der böse WolfJetzt kostenlos streamen
Die Comedy Märchenstunde
Folge 1: Rotkäppchen und der böse Wolf
89 Min.Folge vom 12.12.2022Ab 12
Dieses Rotkäppchen hat ordentlich Pfeffer und ist alles andere als in den Mund gefallen. Auf dem Weg zur Großmutter verpasst sie dem Wolf Eine und flirtet ausgiebig mit Hans im Glück. Beim zweiten Aufeinandertreffen mit dem hungrigen Fleischfresser ist der Glück nicht an ihrer Seite. Dafür gibt es ein unerwartetes Wiedersehen mit dem seit 16 Jahren vermissten Vater. Kein Witz. "Die Comedy Märchenstunde". Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1