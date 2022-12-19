Die Comedy Märchenstunde
Folge 2: Tischlein deck dich
90 Min.Folge vom 19.12.2022Ab 12
Eine hinterlistige Ziege. Die gerissene Wirtin Cordula vom Gasthaus "Grün". Die leichtgläubigen Schneidersöhne Hans und Franz. Ihre aufgeweckte Schwester Johanna mit einem "Knüppel im Sack". Ein "Tischlein deck dich"-Einzelstück aus der Nachhaltigkeits-Edition. Ein "Goldesel", der das Passwort nicht rausrückt. Und natürlich ein Ha-ha-ppy End mit Hochzeit. Klarer Fall von "Die Comedy Märchenstunde".
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Comedy Märchenstunde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1