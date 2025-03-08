Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Dreisten Drei - Die Comedy WG

Folge 2

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 08.03.2025
"DIE DREISTEN DREI" - das sind die Bewohner Deutschlands berühmtester Comedy-WG. Das Zusammenleben in der WG zieht sich wie ein roter Faden durch alle Folgen dieser Sketch-Comedy. Nicht aufwändige Maskeraden und Kostüme bestimmen die Humorfarbe, sondern die Situationskomik und der Spielwitz der drei Protagonisten.

