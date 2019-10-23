Die Drift-Queen
Folge 2: Drift Queen - S2 E2
11 Min.Folge vom 23.10.2019Ab 12
Queen B rüstet auf: In Garage D wird ihr Driftcar wettkampftauglich gemacht. Neue Upgrades, neue Tricks und die nächste Chance, sich im Drift-Zirkus zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Drift-Queen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Motorsport, Fun- und Extremsport, Multisportveranstaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen