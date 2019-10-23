Die Drift-Queen
Folge 8: Drift Queen - S2 E8
15 Min.Folge vom 23.10.2019Ab 12
Nach nur drei Monaten Training wird es ernst: Queen B reist mit ihrer Crew nach Schottland, wo der letzte Feinschliff zählt – und ihr erster Drift-Wettbewerb wartet.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Die Drift-Queen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Motorsport, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen