Die Farben der Wüsten
Folge 4: Die weisse Uyuni
44 Min.Folge vom 26.09.2012Ab 6
Die Salar de Uyuni in Bolivien ist eine ungewöhnliche, auf der Welt einzigartige Wüste, in der Himmel und Erde auf phantastische Art zusammenfließen und verschmelzen. Sie überrascht durch ihre surreale Fremdheit – besonders am Ende der Regenzeit, wenn eine leichte Schicht Wasser die Fläche bedeckt und alles Sichtbare verdoppelt. Weiß und Blau sind die einzigen Farben und der unsichtbare Horizont und die fehlende Tiefe lassen Objekte wie Spielzeuge oder optische Täuschungen erscheinen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Farben der Wüsten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur, Mini-Serie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2012 ZDF Enterprises