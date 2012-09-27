Das rote Colorado PlateauJetzt kostenlos streamen
Die Farben der Wüsten
Folge 5: Das rote Colorado Plateau
44 Min.Folge vom 27.09.2012Ab 6
Das Colorado Plateau zeigt dramatische Felsformationen und Schluchten. Riesige Gesteinsschiffe stranden, Totempfähle ragen in den Himmel und die Kobolde des Goblin Valley lüften den Vorhang zu einer anderen Welt. Beim Hinabsteigen in die Slot Cayons verblüffen erstarrte Wellen, Lichtsäulen und Farbspiele von Rosa über Lila zu Gelb und Orange. Eine uralte Wüste, die nur noch das Rot des oxydierten, „verrosteten“ Eisen aufweist und so ungewollt an das Blutvergießen im Land der Cowboys und Indianer erinnert.
Die Farben der Wüsten
Genre:Dokumentation, Natur, Mini-Serie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2012 ZDF Enterprises