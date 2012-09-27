Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Farben der Wüsten

Das rote Colorado Plateau

Doku überStaffel 1Folge 5vom 27.09.2012
Das rote Colorado Plateau

Das rote Colorado PlateauJetzt kostenlos streamen

Die Farben der Wüsten

Folge 5: Das rote Colorado Plateau

44 Min.Folge vom 27.09.2012Ab 6

Das Colorado Plateau zeigt dramatische Felsformationen und Schluchten. Riesige Gesteinsschiffe stranden, Totempfähle ragen in den Himmel und die Kobolde des Goblin Valley lüften den Vorhang zu einer anderen Welt. Beim Hinabsteigen in die Slot Cayons verblüffen erstarrte Wellen, Lichtsäulen und Farbspiele von Rosa über Lila zu Gelb und Orange. Eine uralte Wüste, die nur noch das Rot des oxydierten, „verrosteten“ Eisen aufweist und so ungewollt an das Blutvergießen im Land der Cowboys und Indianer erinnert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Farben der Wüsten
Doku über
Die Farben der Wüsten

Die Farben der Wüsten

Alle 1 Staffeln und Folgen