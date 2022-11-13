Die Fußchirurgen
Folge vom 13.11.2022: Das Horn an der Sohle
44 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 12
Carolyn hat schon 25 Operationen hinter sich – ihre Füße sehen aber immer noch schrecklich aus und schmerzen unaufhörlich. Angefangen hatte die Odyssey als Carolyn 28 war und ihr Arzt einen Hammerzeh diagnostizierte. Nach der OP bekam sie Probleme mit Ballenzehen, dann eine Infektion und Osteoporose. Durch all die Eingriffe hat die dreifache Mutter bereits einen Teil ihrer Zehen verloren, andere sind so verdreht, dass sie kaum noch auftreten kann. Als Dr. Vincent Carolyns Füße zum ersten Mal sieht, ist die Fußchirurgen beunruhigt: Kann der schlimme Zustand durch eine weitere OP überhaupt verbessert werden?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.