Die Fußchirurgen
Folge vom 09.10.2022: Kieselsteine im Fuß
44 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 12
Mitch hat hunderte von Wucherungen an beiden Händen und Füßen. Seine Fußsohlen sehen aus wie Hüttenkäse, jeder Schritt verursacht ihm brennende Schmerzen, so dass er kaum laufen kann. Seine Frau und Familie müssen Mitch durch den Alltag helfen, sein Hund hilft ihm, seine Soziale Phobie zu bewältigen. Doch die Wucherungen werden immer mehr. Mitchs größte Angst ist, dass er die Krankheit an seine Tochter weitervererbt und dass er bald gar nicht mehr gehen kann. Ein Dutzend verschiedener Ärzt:innen konnten keine Diagnose stellen, wird Fußchirurgin Dr. Ebonie dem verzweifelten Familienvater helfen können?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.