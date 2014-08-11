Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 11.08.2014: Porsche 993 Targa
44 Min.Folge vom 11.08.2014
Verhandlungsexperte Mike Brewer hat auf dem Gebrauchtwagenmarkt einen Porsche Targa ausfindig gemacht. Die gute Nachricht ist: Der Flitzer kostet nur 14 700 Euro. Doch der Klassiker wurde schlecht gepflegt und sieht ziemlich mitgenommen aus. Der luftgekühlte 3,6-Liter-Motor bringt nicht die volle Leistung. Im mittleren Drehzahlbereich entwickelt die Maschine zu wenig Power. Außerdem sind die Felgen verrostet und die Stoßdämpfer ausgeleiert. Wenn Mike und sein Partner Edd den Flitzer gewinnbringend verkaufen wollen, müssen sie viel Zeit in das Auto investieren.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
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