Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 18.08.2014: Mazda RX7
44 Min.Folge vom 18.08.2014
Ein japanischer Klassiker mit Wankelmotor: Der Mazda RX7 hat ein tolles Fahrwerk, 250 PS und einen unvergleichlichen Sound. Selbst vor einem Porsche muss sich der asiatische Flitzer nicht verstecken. Deshalb ist das Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein echter Dauerbrenner. Doch Vorsicht: Der Motor des Sportwagens gilt als anfällig, und wenn man beim Kauf nicht aufpasst, treibt einen die exotische Technik in den Ruin. Edd und Mike haben in dieser Episode die dritte Generation des RX7 ins Auge gefasst. Die britischen Autokenner halten nach einem günstigen Modell der Marke Ausschau, um dieses mit Profit weiterzuverkaufen.
Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.