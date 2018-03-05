Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 05.03.2018: Mitsubishi 3000 GT
44 Min.Folge vom 05.03.2018Ab 6
In dieser Folge bringen die Gebrauchtwagen-Profis einen Mitsubishi 3000 GT auf Vordermann. Der asiatische Flitzer kommt mit 320 PS daher. Zudem ist der Wagen mit moderner Technik ausgerüstet - wie zum Beispiel beweglichen Front- und Heckspoilern, die den Auftrieb mindern. Das Active Aero System des 6500 Dollar teuren Vehikels funktioniert aber nicht einwandfrei. Und es finden sich auch noch andere Baustellen. Deshalb muss Chefmechaniker Ant Anstead in der Werkstatt Überstunden einlegen, um die Kiste wieder flott zu machen.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12, Season 14, Season 18: Warner Bros. Discovery, Inc.