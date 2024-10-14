Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 14.10.2024: Ferrari 348 - Italien
44 Min.Folge vom 14.10.2024
Molto bello? In Italien ist ein Ferrari 348 das Objekt der Begierde. Das letzte Modell vor der Einführung digitaler Fahrhilfen nimmt in der Geschichte des italienischen Sportwagenherstellers einen besonderen Platz ein. Der Fokus lag 1989 voll auf analoger Performance. Und ein V8-Motor mit 3,4 Litern Hubraum sorgte beim Beschleunigen für reichlich Power. Insgesamt wurden nur 9000 Exemplare gebaut. Der Klassiker ist ein Meisterwerk und obendrein selten. Da erscheint ein Preis von 65 000 Euro trotz fälliger Reparaturen durchaus angemessen zu sein.
