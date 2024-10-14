Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Ferrari 348 - Italien

DMAXFolge vom 14.10.2024
Ferrari 348 - Italien

Ferrari 348 - ItalienJetzt kostenlos streamen

Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Folge vom 14.10.2024: Ferrari 348 - Italien

44 Min.Folge vom 14.10.2024

Molto bello? In Italien ist ein Ferrari 348 das Objekt der Begierde. Das letzte Modell vor der Einführung digitaler Fahrhilfen nimmt in der Geschichte des italienischen Sportwagenherstellers einen besonderen Platz ein. Der Fokus lag 1989 voll auf analoger Performance. Und ein V8-Motor mit 3,4 Litern Hubraum sorgte beim Beschleunigen für reichlich Power. Insgesamt wurden nur 9000 Exemplare gebaut. Der Klassiker ist ein Meisterwerk und obendrein selten. Da erscheint ein Preis von 65 000 Euro trotz fälliger Reparaturen durchaus angemessen zu sein.

Alle verfügbaren Folgen