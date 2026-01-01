Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Ab 6
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Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Tolle Autos und fremde Länder: Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley gehen auf Weltreise. Nachdem sie in Großbritannien Hunderte Fahrzeuge gerettet haben, ist es an der Zeit für neue Abenteuer. Von Italien über Polen und Frankreich bis nach Down Under: Auf ihrer Tour schrauben die Gebrauchtwagen-Profis an Klassikern wie dem Ferrari 348, dem Citroën 2CV Fourgonnette und dem Ford XR8. Dabei wollen sie so viele Euros, Zlotys und Dollars wie möglich verdienen. Auch in Deutschland machen die Kfz-Experten Station. Dort nehmen sie einen BMW E30 ins Visier. Das Duo setzt wie gewohnt auf Teamwork. Mike verhandelt die Preise und Ex-Formel-1-Mechaniker Marc schwingt den Schraubenschlüssel.
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.
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