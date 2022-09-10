Die geheime Welt ... der deutschen LuxushotelsJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.09.2022: Die geheime Welt ... der deutschen Luxushotels
135 Min.Folge vom 10.09.2022Ab 12
In dieser Folge geht es hinter die Kulissen deutscher Luxushotels. Die Reise in diese Welt ist voller Geheimnisse, die selbst viele Gäste der hochpreisigen Unterkünfte nicht kennen. Es geht u. a. in das "Hotel Vier Jahreszeiten" in Hamburg, das "Mandarin Oriental" in der malerischen Münchner Altstadt und in "Das Brenners" im Schwarzwald.
