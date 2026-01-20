Die Grenzschützer
Folge vom 20.01.2026: Traurig aber wahr
45 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 6
Wenn man in fremde Länder reist, ist es sinnvoll, sich vorab über die dort geltenden Vorschriften zu informieren. Andernfalls drohen Ärger und Unannehmlichkeiten – so wie in Frankfurt. Dort fällt dem Zoll eine Reisende mit mehreren Gepäckstücken auf. Die Frau hat Gemüse aus Vietnam mitgebracht, das nicht nach Deutschland eingeführt werden darf. Am Flughafen ist die Enttäuschung groß. Und in einem Zug aus Tschechien kontrolliert die Bundespolizei einen Mann, der vorgibt, ein Tourist zu sein. Allerdings reist der Passagier ohne Gepäck, was die Beamten misstrauisch macht.
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Genre:Action, Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.