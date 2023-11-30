Zurück in die 80er: welche Geheimnisse hüten Zauberwürfel, Walkman und Co?Jetzt kostenlos streamen
Die größten Geheimnisse der 80er
Folge 1: Zurück in die 80er: welche Geheimnisse hüten Zauberwürfel, Walkman und Co?
93 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
Welches Geheimnis hütet die Kultfigur Super Mario, die in den 80ern die Computerspielwelt eroberte? Womit bringt der Zauberwürfel, der damals in kaum einem Kinderzimmer fehlen durfte, seine Fans bis heute zum Staunen? Warum prägt eine wegweisende Erfindung des Jahrzehnts bis heute unseren Straßenverkehr? Sänger Sasha mit Ehefrau Julia, Fußballweltmeister Pierre Littbarski und Sohn Joel, die Moderatoren Ingolf Lück und Peter Illmann sowie andere Prominente suchen nach Antworten.
Die größten Geheimnisse der 80er
Genre:Dokumentation, Mini-Serie
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins