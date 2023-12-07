Nostalgiereise in die 80er: Die Geheimnisse von Moon Walk, E.T. und Fuzzy DiceJetzt kostenlos streamen
Die größten Geheimnisse der 80er
Folge 2: Nostalgiereise in die 80er: Die Geheimnisse von Moon Walk, E.T. und Fuzzy Dice
92 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Was steckt hinter Michael Jacksons Moon Walk? Welcher Kinostreifen brachte neuen Schwung in die Kleiderschränke der Republik? Und welchen bis heute gültigen Rekord stellte Kultfigur E.T. aus dem gleichnamigen Blockbuster in den 80ern auf? Sänger Sasha mit Ehefrau Julia, Fußballweltmeister Pierre Littbarski und Sohn Joel, Moderatoren Ingolf Lück und Peter Illmann sowie andere prominente Ratefüchse suchen nach Antworten.
Genre:Dokumentation, Mini-Serie
Produktion:DE, 2023
Copyrights:© Kabel Eins