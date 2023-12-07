Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die größten Geheimnisse der 80er

Nostalgiereise in die 80er: Die Geheimnisse von Moon Walk, E.T. und Fuzzy Dice

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 07.12.2023
Nostalgiereise in die 80er: Die Geheimnisse von Moon Walk, E.T. und Fuzzy Dice

Nostalgiereise in die 80er: Die Geheimnisse von Moon Walk, E.T. und Fuzzy DiceJetzt kostenlos streamen

Die größten Geheimnisse der 80er

Folge 2: Nostalgiereise in die 80er: Die Geheimnisse von Moon Walk, E.T. und Fuzzy Dice

92 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Was steckt hinter Michael Jacksons Moon Walk? Welcher Kinostreifen brachte neuen Schwung in die Kleiderschränke der Republik? Und welchen bis heute gültigen Rekord stellte Kultfigur E.T. aus dem gleichnamigen Blockbuster in den 80ern auf? Sänger Sasha mit Ehefrau Julia, Fußballweltmeister Pierre Littbarski und Sohn Joel, Moderatoren Ingolf Lück und Peter Illmann sowie andere prominente Ratefüchse suchen nach Antworten.

Die größten Geheimnisse der 80er
Kabel Eins
Die größten Geheimnisse der 80er

Die größten Geheimnisse der 80er

