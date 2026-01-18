Von den britischen Inseln zu den US-SüdstaatenJetzt kostenlos streamen
Die größten Geheimnisse der Welt
Folge 2: Von den britischen Inseln zu den US-Südstaaten
89 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 6
Welche Pöbeleien findet man im British Museum in London? Und welcher besondere Friedhof verbirgt sich mitten im Wald in Georgia in den US-Südstaaten? "Die größten Geheimnisse der Welt" präsentiert zehn atemberaubende Mythen, Rätsel und Rekorde. Zahlreiche Prominente rätseln mit, um die Geheimnisse zu lüften. Mit an Bord: Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderatorin Panagiota Petridou, Realitystar Dani Büchner und Comedian Lisa Feller.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die größten Geheimnisse der Welt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins