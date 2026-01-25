Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 25.01.2026
Folge 3: Von der Karibik nach Fernost

88 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 6

Welches besondere Museum versteckt sich wortwörtlich in der Karibik? Womit bringt die thailändische Hauptstadt Gastrofans rund um den Globus zum Staunen? "Die größten Geheimnisse der Welt" präsentiert zehn atemberaubende Mythen, Rätsel und Rekorde. Zahlreiche Prominente rätseln mit. Diesmal mit an Bord: Schauspiel-Legende Ralf Moeller, Moderatorin Anastasia Zampounidis und Reise-Influencer Luca Pferdmenges.

Kabel Eins
