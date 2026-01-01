Die Hausmeister
Was ist zu tun, wenn im Mehrfamilienhaus plötzlich Wasser von der Decke tropft? Wen ruft man an, wenn der Aufzug defekt ist? Und wer kümmert sich um die Entrümpelung einer vermüllten Wohnung? In solchen Fällen ist es hilfreich, wenn man die Telefonnummer des Hausmeisters parat hat. Damit das Problem schnell und fachkundig gelöst wird. Die Protagonisten dieser Serie sind Helden des Alltags. Sie meistern ihre Aufgaben zuverlässig und kompetent. Und sie sind immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Von der verstopften Regenrinne über die Fassadenreinigung bis zum gestörten Fernsehempfang: Die Hausmeister erledigen den Job. Dabei haben sie immer ein offenes Ohr für ihre Kundschaft.
