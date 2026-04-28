Die Hausmeister
Folge vom 28.04.2026: Festgekrallt
44 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
War Ralf zu optimistisch? Was in der Theorie als lukrativer Deal begann, droht sich zu einem nervenaufreibenden Tauziehen mit ungewissem Ausgang zu entwickeln – und könnte für den Hausmeister in München letztlich in einem bitteren Minusgeschäft enden. Jörg wird in Köln von seinem Sohn Benedikt unterstützt. Graffiti und wucherndes Unkraut: In einem Hinterhof wartet auf das Duo jede Menge Arbeit. Und Eddy soll gemeinsam mit seinem Kollegen Ralf zwei alte Lüftungsschachtgitter austauschen. Der vermeintliche Routineauftrag erweist sich als knifflige Herausforderung.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.