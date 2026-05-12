Die Hausmeister
Folge vom 12.05.2026: Belastungsprobe
45 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
In Kempen müssen auf einem engen Grundstück mitten in der Stadt drei große Bäume gefällt werden. Der Auftrag erfordert präzise Planung, moderne Technik und gute Zusammenarbeit im Team. Der Kraftakt verlangt Hausmeister Eddy und seinen Helfern am Niederrhein einiges ab. In Schleswig-Holstein ist in einer Lagerhalle das Videoüberwachungssystem ausgefallen. Dadurch ist die Sicherheit der eingelagerten Waren akut gefährdet. Können Lucas und Nicolai das Problem beheben? Und in München ist beim Ausräumen einer Wohnung trotz des hohen Zeitdrucks Feingefühl gefragt.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.