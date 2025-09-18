Die Hochzeits-Vorbereitungen laufen auf HochtourenJetzt kostenlos streamen
Die Heiters
Folge 1: Die Hochzeits-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
34 Min.Ab 12
Die Hochzeitsvorbereitungen von Mike Heiter und Leyla Lahouar sind in vollem Gange! Location, Gästeliste und Menü werden sorgfältig geplant. Die Aufregung steigt, während die beiden ihren besonderen Tag gestalten und unvergessliche Momente kreieren. Eine Feier der Liebe!
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Axel Springer Deutschland GmbH