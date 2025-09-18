Die Heiters
Folge 4: Der Auftakt zur Traumhochzeit
59 Min.Ab 12
Nach intensiver Planung ist es endlich so weit: Mike Heiter und Leyla Lahouar geben sich das Ja-Wort! Aber keine Sorge, die kirchliche Hochzeit in Italien folgt noch! Ein emotionaler Moment, der den Auftakt zu ihrer Traumhochzeit markiert. Romantik und unvergessliche Augenblicke sind garantiert, während die beiden ihre Liebe feiern.
Die Heiters
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Axel Springer Deutschland GmbH