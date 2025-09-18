Training für den HochzeitstanzJetzt kostenlos streamen
Die Heiters
Folge 2: Training für den Hochzeitstanz
37 Min.Ab 12
Mike Heiter und Leyla Lahouar bereiten sich mit Sergiu, Leylas ehemaligem "Let's Dance"-Partner, auf ihren Hochzeitstanz vor! Es soll der perfekte Hochzeitstanz werden, sogar mit Hebefigur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Heiters
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Axel Springer Deutschland GmbH