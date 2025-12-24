Die Jagt nach dem FeuerteufelJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Die Jagt nach dem Feuerteufel
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 6
Jamil und Pace sind wieder unterwegs und schauen sich zwei Häuser an, die für eine Renovierung infrage kommen. Während es in dem ersten Anwesen bereits zwei Mal gebrannt hat, ist das zweite Bauwerk über 400 Quadratmeter groß. Beide Projekte kosten viel und werden voraussichtlich keinen großen Gewinn einbringen. Die Experten setzen sich zusammen und besprechen, welcher Umbau sinnvoller ist. Zu welchem Entschluss kommt das Team?
