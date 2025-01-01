Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges
Folge 1: Die Job-Touristen: Feuerwehr
104 Min.Ab 12
Bülent Ceylan, Laura Karasek, Riccardo Simonetti, Sandy Mölling, Bastian Bielendorfer und Rúrik Gíslason tauschen ihr Promi-Leben gegen einen anspruchsvollen Ausbildungsalltag in der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg.
Genre:Comedy, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben