ProSiebenStaffel 1Folge 2
Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges

107 Min.Ab 12

Laura Karasek, Riccardo Simonetti, Marco Schreyl, Simon Gosejohann, Panagiota Petridou und Mario Basler tauschen ihr Promi-Leben gegen einen anspruchsvollen Ausbildungsalltag im Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt.

ProSieben
