Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen Krebs

Kabel EinsStaffel 1Folge 2
Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen Krebs

Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen KrebsJetzt kostenlos streamen

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Folge 2: Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen Krebs

88 Min.

Diesmal muss Prof. Dr. Wolfgang Daecke einen jungen Patienten mit einem aggressiven Tumor am Hüftgelenk operieren. Im OP-Bereich beginnt Anästhesist Dr. Tino Bastiani seine 24-Stunden-Schicht, und Assistenzärztin Stefanie Richter muss sich um einen Herrn mit starken Bauchschmerzen kümmern. In die zentrale Notaufnahme, wo Chefarzt Peter Friedrich arbeitet, wird eine 89-jährige Dame eingeliefert. Sie ist gestürzt und blutet am Ohr. Womöglich hat sie auch innere Verletzungen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Kabel Eins
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Alle 4 Staffeln und Folgen