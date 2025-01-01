Gezielte Vergiftung: riskante Heilmethode gegen KrebsJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 5: Gezielte Vergiftung: riskante Heilmethode gegen Krebs
88 Min.Ab 12
Heute muss Hebamme Michaela Jäger für eine bevorstehende Geburt einen Wehen-Cocktail zubereiten, bei Dr. Schwarzbach steht eine komplexe Tumor-Operation an, und Prof. Wolfgang Daecke muss dem jungen Fußballer Philipp erneut Krebsgewebe entfernen.
