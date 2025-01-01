Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen KrebsJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 2: Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen Krebs
88 Min.
Diesmal muss Prof. Dr. Wolfgang Daecke einen jungen Patienten mit einem aggressiven Tumor am Hüftgelenk operieren. Im OP-Bereich beginnt Anästhesist Dr. Tino Bastiani seine 24-Stunden-Schicht, und Assistenzärztin Stefanie Richter muss sich um einen Herrn mit starken Bauchschmerzen kümmern. In die zentrale Notaufnahme, wo Chefarzt Peter Friedrich arbeitet, wird eine 89-jährige Dame eingeliefert. Sie ist gestürzt und blutet am Ohr. Womöglich hat sie auch innere Verletzungen ...
