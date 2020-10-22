Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 1: Folge 1
89 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12
Prof. Dr. Thomas Kremer, Chefarzt für Plastische- und Handchirurgie, steht eine außergewöhnliche Transplantation bevor. Er soll den linken Daumen seiner Patientin durch einen ihrer Zehen ersetzen. Währenddessen leistet Dr. Nadja Uhlig Geburtshilfe bei einer schwangeren Frau, die kurz vor ihrem fünften Kaiserschnitt steht. Und die Rettungssanitäter bekommen es mit einem heiklen Notfall zu tun. Bildrechte: Kabel Eins.
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins