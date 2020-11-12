Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 4: Folge 4
89 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12
In der zentralen Notaufnahme hat Krankenpfleger Patrick Schneider die volle Verantwortung für die eintreffenden Notfälle. Als ein Mann eingeliefert wird, der Blut erbricht, muss er besonders schnell und konzentriert handeln. Assistenzärztin Maximiliane Hantel kümmert sich um einen Patienten, der in der Nacht zuvor einen Schlaganfall erlitten hat. Zum Zeitpunkt der Einlieferung kann er selbst kleinste Aufforderungen nicht bewerkstelligen. Bildrechte: Kabel Eins.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins