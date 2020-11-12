Jederzeit hellwach: Die Nachtschicht in der Leipziger NotaufnahmeJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 4: Jederzeit hellwach: Die Nachtschicht in der Leipziger Notaufnahme
89 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12
Konzentriertes, schnelles Handeln ist bei seinem Job am wichtigsten! Denn als Krankenpfleger in der Notaufnahme des Klinikums St. Georg hat Patrick Schneider eine enorme Verantwortung. Er kümmert sich hingebungsvoll um Notfälle - egal, wie spät es ist!
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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
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Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins