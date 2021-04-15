Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 2: Folge 2
89 Min.Folge vom 15.04.2021Ab 12
Diesmal gewährt Unfallchirurg Prof. Dr. Biberthaler einen Einblick in seinen Alltag. Heute steht eine hochkomplexe Operation auf dem Plan: Eine Frau ist auf die Schulter gestürzt und hat sich den Oberarmkopf gebrochen. Das Gelenk ist so stark gesplittert, dass Prof. Biberthaler es künstlich rekonstruieren muss. Antigonia Plakia ist seit elf Jahren als Reinigungskraft im Klinikum tätig. Sie ist sich sicher: Neben Sauberkeit trägt auch ein aufmunternder Plausch zur Genesung bei. Bildrechte: Kabel Eins.
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins