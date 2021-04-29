Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Episode 4

Kabel EinsStaffel 4Folge 4vom 29.04.2021
Folge 4: Episode 4

88 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12

Die 26-jährige Julia ist operationstechnische Assistentin in der interdisziplinären Notaufnahme. Wie sieht der Arbeitsalltag der Münchnerin aus? Professor Dr. Hans Peter Niedermeyer leitet das Hörzentrum im Klinikum. Heute steht das Einsetzen eines Cochlea-Implantats an. Die schwerhörige Patientin kann unter anderem nicht mehr telefonieren, was sie schwer belastet. Außerdem gewährt Melanie Leitmeyr einen Einblick in ihre Tätigkeit als Pharmazeutisch-technische Assistentin. Bildrechte: Kabel Eins.

