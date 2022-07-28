Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 28.07.2022
48 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 6

Jeden Tag sterben unzählige Tierarten aus und auf der ganzen Welt kämpfen Artenschützer mit großem Einsatz um ihren Erhalt. Ihr Fokus liegt auf dem Schutz der Tierbabys der bedrohten Arten, denn es kommt auf jedes einzelne Tier an. Der Tierschützer Christian Ehrlich besucht in Sri Lanka und Uganda verschiedene Projekte, die es sich alle zum Ziel gemacht haben, um die letzten Tierbabys ihrer Art zu kämpfen - von Elefanten über Gorillas bis hin zur Rothschild-Giraffe.

