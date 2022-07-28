Vom Aussterben bedroht: Hilfe für Tierbabys Jetzt kostenlos streamen
Die letzten Tierbabys ihrer Art
Folge 1: Vom Aussterben bedroht: Hilfe für Tierbabys
48 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 6
Jeden Tag sterben unzählige Tierarten aus und auf der ganzen Welt kämpfen Artenschützer mit großem Einsatz um ihren Erhalt. Ihr Fokus liegt auf dem Schutz der Tierbabys der bedrohten Arten, denn es kommt auf jedes einzelne Tier an. Der Tierschützer Christian Ehrlich besucht in Sri Lanka und Uganda verschiedene Projekte, die es sich alle zum Ziel gemacht haben, um die letzten Tierbabys ihrer Art zu kämpfen - von Elefanten über Gorillas bis hin zur Rothschild-Giraffe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die letzten Tierbabys ihrer Art
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 GOLD