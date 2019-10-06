Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Martina Hill Show

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 06.10.2019
Ab 6

Martina Hill startet in die zweite Staffel - mit neuen Promi-Gästen und neuen Figuren: Die "Queen of Comedy" prollt mit Carolin Kebekus, verkauft mit Olaf Schubert, flirtet mit Roland Trettl, ermittelt mit Erdogan Atalay und tätowiert Eko Fresh. Egal ob IT-Girl mit begrenztem Horizont, verzweifelter Single, besorgte Helikopter-Mutter, überdrehte Volksmusikerin oder beliebte Moderatorin - vor Martina Hill ist kein Klischee, kein Charakter und keine Persönlichkeit sicher.

