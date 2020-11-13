Die Martina Hill Show
Folge 4: Folge 4
22 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 6
Ob als Helikopter-Mutter, Gute-Laune-Ehefrau, beste Freundin mit unkonventionellen Tipps, flirtbereiter Single oder neunmalkluges It-Girl - vor Martina Hill ist kein Klischee sicher. In der dritten Staffel von "Die Martina Hill Show" meistert die preisgekrönte Ausnahme-Komikerin in gewohnter Manier unter anderem die Herausforderungen des Familien-Alltags, gibt sich als lässige Musikerin und verbessert gemeinsam mit Carolin Kebekus in der Rubrik "Rebecca und Larissa" die Welt.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1