Die Martina Hill Show

Folge 5

SAT.1Staffel 3Folge 5vom 20.11.2020
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Die Martina Hill Show

Folge 5: Folge 5

22 Min.Folge vom 20.11.2020Ab 6

Ob als Helikopter-Mutter, Gute-Laune-Ehefrau, beste Freundin mit unkonventionellen Tipps, flirtbereiter Single oder neunmalkluges It-Girl - vor Martina Hill ist kein Klischee sicher. In der dritten Staffel von "Die Martina Hill Show" meistert die preisgekrönte Ausnahme-Komikerin in gewohnter Manier unter anderem die Herausforderungen des Familien-Alltags, gibt sich als lässige Musikerin und verbessert gemeinsam mit Carolin Kebekus in der Rubrik "Rebecca und Larissa" die Welt.

