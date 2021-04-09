Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen
Folge vom 09.04.2021: Zierteich und Zaubernuss
45 Min.Folge vom 09.04.2021Ab 12
Einen echten Traumgarten mitten in Kiel – den wünschen sich Meltem und Lars Blöhdorn. Der Sprachwissenschaftler und die Account-Managerin haben nach der Renovierung ihres Stadthauses einiges vor: Der renommierte Landschaftsarchitekt Johannes Kahl soll den Wunsch vom Traumgarten mit Pool, Pergola und Gartenhaus Wirklichkeit werden lassen. Und auch in Boostedt bei Neumünster möchte Landschaftsarchitekt Soeren von Hoerschelmann den Gartentraum der Familie Schürmann in die Tat umsetzen. Ein Garten für die ganze Familie soll es werden, mit Obsthain, Außenküche und Lounge-Ecke. Doch ob auch ein Zierteich die neue Wohlfühloase schmücken soll, daran scheiden sich die Geister.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.