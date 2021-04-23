Folge vom 23.04.2021
Ein Garten für die ganze FamilieJetzt kostenlos streamen
Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen
Folge vom 23.04.2021: Ein Garten für die ganze Familie
45 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 12
In Boostedt bei Neumünster übergibt Landschaftsarchitekt Soeren von Hoerschelmann den von ihm gestalteten Traumgarten den Bauherren. Alles muss jetzt stimmen: Bepflanzung, Pergolas, Terrasse und Außenküche warten auf den Abschluss des Projekts. Doch wird der Familie auch der Zierteich gefallen? Dem Meistergärtner steht ein spannendes Finale bevor. Parallel startet ein neues Projekt in Springe bei Hannover: Das Ehepaar Grundhoff wünscht sich eine neue Wohlfühloase mit Pool, Außensauna und exklusiver Bepflanzung. Meistergärtner Maximilian von Holzhausen hat einen Plan entwickelt, der die Bauherren begeistern soll. Doch deren Erwartungen sind hoch.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.